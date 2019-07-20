حمدى الميرغنى ينتهى من تصوير حلقة "سهرانين" مع أمير كرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برنامج "سهرانين" يقدمه أمير كرارة على شاشة ‪ON E، فى سهرة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية وفنية متنوعة. يذكر أن حمدى الميرغنى شارك في الموسم رمضاني بمسلسل"سوبر ميرو" من بطوله إيمى سمير غانم وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، وملك قوره ومحمد محمود وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، تأليف أحمد محمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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