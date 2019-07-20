شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. حمزة نمرة يفتتح مهرجان إفران الدولى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان حمزة نمرة فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان إفران الموسيقى الدولي، عبر حفل غنائى ساهر في تمام التاسعة مساء اليوم السبت. ويبدأ نمرة رحلة المهرجان الغنائية في نسخته الرابعة، ممثلا عن الوسط الموسيقي المصري، والذى يعتبر الوجهة الفنية والثقافية الأولى للمدينة المغربية الجبلية، ويهدف بالأساس لتشجيع روح السياحة للمنطقة وتسليط الضوء على التراث المغاربى الأصيل بالإقليم الواقع بين مدينتى فاس ومكناس شمالى المملكة تحت رعاية الملك محمد السادس، ويحتضن هذا العام توليفة من النجوم العرب، منهم المغربية دنيا بطمة والعراقي ماجد المهندس. Advertisements

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