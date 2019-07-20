شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات إيجابية لفيلم The Lion King وإشادات بالمؤثرات البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم The Lion King، فى خطف أنظار المشاهدين بعد عرضه بأيام قليلة فى دور العرض العالمي، وحصد على العديد من الإشادات والتقييمات الإيجابية من قبل النقاد، والتى ركز الكثيرين منهما على الأداء المتميز للرسوم المتحركة التى ظهرت فى النسخة الجديدة من الفيلم.

وبحسب جريدة فاريتى، فإن الفيلم الجديد الذى يعاد إنتاجه بعد مرور 24 عاما على إصدار النسخة الأولى منه، يعتمد على جذب كل أطياف المشاهدين من مختلف الأعمار، كونه أحد إبرز أفلام الرسوم المتحركة على مر الثلاثة عقود السابقة.

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وأقيم للفيلم عرض خاص فى لندن شهد حضور كل من دوق ودوقة مقاطعة (ساسكس) البريطانية الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، وذلك بحضور بيونسيه أحد أبطال الفيلم وزوجها جى زى، إضافة إلى صناع الفيلم.

الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان - مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.