شكرا لقرائتكم خبر عن بالشبشب والشورت.. أول ظهور لـ محمود العسيلى بعد واقعة "معاك واسطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا بأحد شواطئ الساحل الشمالى، وصعد على المسرح مرتديا تيشرت وشورت وشبشب، وذلك بعد الهجوم الذى تعرض له منذ يومين بعد إحراجه لأحد الشباب الذى أراد التقاط صورة معه.

وكان العسيلى أحرج شابا أراد التصوير معه فى إحدى حفلاته قائلا: "أنت عندك واسطة علشان تتصور معايا"، وهو الأمر الذى أثار ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا، وهجوم على العسيلى واصفين إياه بالغرور.

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وقدم العسيلى عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التى تألق بها طوال مشواره الفنى، والتى أشعلت أجواء المكان "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتى ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم" واختتم بأغنية "أنا ابن مصر" التى قدمها مرتين بناء على إلحاح ورغبات الجمهور وسط حضور كبير من الشباب بالساحل.



















