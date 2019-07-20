"تسجيل دخول" تعود لمسرح الهناجر أغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل خشبة مسرح الهناجر، العرض المسرحى "تسجيل دخول" للمخرج هانى عفيفى، فى تمام الساعة الـ 8:00 م أيام الأربعاء والخميس والجمعة 7 و8 و9 أغسطس، والأربعاء والخميس والجمعة 14 و15 و16 أغسطس، والأحد والاثنين 18 و19 أغسطس.
المسرحية ترصد بشكل ساخر وسائل التواصل الاجتماعى وتفاعلات الشباب مع المواضيع والقضايا المختلفة والعلاقات على العالم الافتراضى من خلال 6 أصدقاء يجتمعون فى بيت أحدهم أول 2011، ويطلبون "أوردر" من أحد المطاعم، ويظلون فى انتظاره سنوات يسجلون خلالها دخولهم العالم الافتراضى بكل ما يحمل من تشويش وتناقضات فى الأخبار والمواقف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأيديولوجيًا.
"تسجيل دخول" فكرة وإخراج هانى عفيفى، كتابة إسماعيل إبراهيم وفادى سمير، تمثيل أحمد السلكاوى، أوسكار نجدى، شادى الدالى، عمرو جمال، محمد الشافعى، منة حمدى، ندى نادر، هبة الكومى، ديكور مى كمال، أزياء مروة عودة، موسيقى محمد صلاح، مادة فيلمية أحمد روبى، إضاءة هانى عفيفى، محمد عبد المحسن، مساعد مخرج فتحى إسماعيل، إسماعيل إبراهيم، حاتم موسى، من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال.
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