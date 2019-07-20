شكرا لقرائتكم خبر عن غنى ملحمة أدهم الشرقاوى.. فى ذكرى ميلاد محمد رشدى تعرف على أشهر أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب الشعبى محمد رشدي ذى الصوت القوى ، ولد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، و حفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة، و التحق بمعهد فؤاد الموسيقي ، و قدم أول أغنية هي " قولوا لمأذون البلد".

غنى فى الإذاعة ملحمة أدهم الشرقاوى ونجحت نجاحا كبيرا، وكانت بصوت الفنان محمد السبع وكريمة مختار وزوزو ماضى ومن منا لا يتذكر بدايتها القوية بصوته: "منين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوهوالمؤلف إذا حفظ العلوم وتلوه، والحادثة اللي جرت على السبع شرقاوى".

وقد مثل محمد رشدى للسينما 6 أفلام وكون محمد رشدى وبليغ حمدى مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودى ثلاثى فنى عظيم وقد كان هذا سببا لبداية رواج الأغنية الشعبية وانتشارها.

وقد غنى العديد من ألاغانى الدينية والوطنية في انتصارات حرب أكتوبر و قدم في شهر رمضان أغاني مسلسل "ابن ماجه" وسجل آخر البوم له بعنوان "دامت لمين".

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ومن بعض أغانيه :

طاير يا هوا ، عالرملة ، عدوية ، عرباوي ، كعب الغزال ، مغرم صبابة ، ميتى أشوفك ، وهيبة ، يا عبدالله ياخويا سماح ، يا ليلة ما جاني الغالي .

ومن أعماله :

المارد ، حارة السقايين ، عدوية ، 6 بنات وعريس ، السيرك ، فرقة المرح ، ورد وشوك.