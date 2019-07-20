شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. الملامح الأولى لمسلسل The Witcher والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملة دعائية كبيرة دشنها القائمين على مسلسل الفانتازيا The Witcher، الفترة الأخيرة، والتى أكدوا فيها على قدرته فى المنافسة على شعبية المسلسل الأسطورى Game of thrones، الذى انتهى عرضه فى مايو الماضى.
وأزاحت الشركة المنتجة للمسلسل، الستار، عن الملامح الأولى للموسم الأول لـ The Witcher، بطولة هنرى كافيل، المقرر عرضه نهاية العام الجارى.
مسلسل The Witcher من بطولة هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو.
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