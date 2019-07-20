صور| رامي رضوان مع أحمد فهمي على السقالة داخل "عش الزوجية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الإعلامي رامي رضوان صورا من دخل فيلا أحمد فهمي وهنا الزاهد، التي ما زالت تحت عملية التجهيزات.

وعلق رضوان على الصور التي ظهر فيها مع فهمي: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير

استمتعوا بكرة بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي في 8 الصبح على dmc".

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد لم يعلنا موعد زواجهما حتى الآن، ولكن من المقرر أن يكون في نهاية الصيف.

وعُرض في شهر رمضان الماضي للنجمين فهمي والزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات"