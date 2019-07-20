صور| رانيا وحجازي يصفانها بـ"أولادهم".. وحلمي يصطحبها في التصوير.. فنانون مهووسون بتربية الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحرص الكثير من المشاهير على التواصل الدائم مع متابعيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشرون لحظاتهم المميزة دائما.

ومن بين هؤلاء الفنانين يوجد المهوسون بتربية الكلاب، ويحرصون على نشر صورها باستمرار..

الفنان أحمد فهمي

ينشر الفنان احمد فهمي الكثير من الصور مع كلابه، بل يضع صورته مع إحداها كصورة شخصية على حسابه على إنستجرام.

الفنان محمود حجازي

الفنان محمود حجازي دائما ما ينشر صورا لكلبه عبر حساباته، ويصفه بالصديق والابن والروح.

الفنانة درة

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الفنانة التونسية درة مهوسة بتريبة الكلاب، ما جعلها تنفذ أكثر من جلسة تصوير مع كلابها.

الفنانة رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف أنها تمتلك 5 كلاب بينها 4 صغار، مؤكدة أنها تقضي يومها مع الكلاب في إجازاتها.

كما نشرت مؤخرا فيديو لها وهي تدخل منزلها، وتستقبلها الكلاب، وعلقت: "ميمي وبندق أولادي اللي بيستقبلوني أول ما برجع البيت بعد تعب يوم طويل".

أحمد حلمي

يعد حلمي من الفنانين المعروف عنهم هوسهم بتربية الكلاب، كما أن الكلاب التي تظهر معه في الأفلام مثل ظرف طارق وعلى جثتي، تكون كلابه الخاصة.

شيرين رضا

علاقة شيرين رضا بالكلاب بدات منذ صغرها، وهي إحدى المتهمات بحقوق الكلاب، ودائما ما تدافع عنها، وكشفت عن صور مع الكلاب وهي طفلة وفي مرحلة المراهقة، في مناسبات عديدة.