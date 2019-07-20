مصطفى حجاج ينشر بوستر ألبومه الجديد "هتز هزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان مصفى حجاج، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل أسم " هتز هزة". وعلق حجاج على الصورة: "ألبوم جديد قريبا"، ويضم الألبوم 13 أغنية. يستعد المطرب مصطفى حجاج، لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، في نادي الغابة الرياضي بمنطقة مصر الجديدة.

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