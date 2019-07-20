فيديو| بعد 33 عاما من الجزء الأول.. طرح برومو "TOP GUN MAVERICK" لتوم كروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة " Paramount Pictures"، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، البرومو الرسمي للجزء الثاني من فيلم " TOP GUN MAVERICK"، بطولة النجم العالمي توم كروز.

فيلم " TOP GUN MAVERICK" هو الجزء الثاني من فيلم الدراما "Top Gun"، وظهر كروز في الفيديو وهو يرتدي زي "طيار"، وهي الشخصية التي يعيد تجسيدها مرة أخرى، بعد النسخة الأولى عام 1986، والتي فازت بجائزة الأوسكار كأفضل موسيقى تصويرية عام 1987.

جدير بالذكر أن مهرجان " كوميك"، عرض البرومو الأول للفيلم، الذي أقيم أمس الجمعة في سان دييجو.