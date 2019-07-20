محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرحت شركة " Paramount Pictures"، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، البرومو الرسمي للجزء الثاني من فيلم " TOP GUN MAVERICK"، بطولة النجم العالمي توم كروز.
فيلم " TOP GUN MAVERICK" هو الجزء الثاني من فيلم الدراما "Top Gun"، وظهر كروز في الفيديو وهو يرتدي زي "طيار"، وهي الشخصية التي يعيد تجسيدها مرة أخرى، بعد النسخة الأولى عام 1986، والتي فازت بجائزة الأوسكار كأفضل موسيقى تصويرية عام 1987.
جدير بالذكر أن مهرجان " كوميك"، عرض البرومو الأول للفيلم، الذي أقيم أمس الجمعة في سان دييجو.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد 33 عاما من الجزء الأول.. طرح برومو "TOP GUN MAVERICK" لتوم كروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.