محمد لطفي بزي الملاكمة: "عندي كام سنة؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان محمد لطفي صورة قديمة له عبر حسابه على إنستجرام.
وظهر لطفي في الصورة شابا ويترتدي ملابس الملاكمة، وعلق على الصورة: "مين يقولي كان عندي كام سنه ف الصورة دي".
وتفاعل الكثير من متابعي لطفي مع الصورة، وخمنوا أن يكون سنه بين 16 إلى 20 سنة.
يذكر أن محمد لطفي يعرض له حاليا فيلم حملة فرعون، والذي حل رابعا في ترتيب إيرادات أفلام عيد الفطر.
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