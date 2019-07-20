صورة| بسمة تكشف عن شخصيتها في "ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الفنانة بسمة لفريق عمل فيلم "ماكو"، الذي يشارك فيه النجم التركي مردا يلدرم، والفنان السوري قصي خولي.

ونشرت بسمة أفيش للفيلم تظهر فيه بشكل منفرد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" استنوني في دور رنا بهجت، في فيلم ماكو، الفيلم تجربة مختلفة جدًا".

فيلم "ماكو" بطولة ناهد السباعي وسارة الشامي ومحمد مهران، والفيلم تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.