مصطفى حجاج يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

انتهى المغني مصطفى حجاج من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هتزهزه". ومن المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع المنتج هاني محروس، حيث نشر مصطفى حجاج بوست عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". هاني محروس، حيث نشر مصطفى حجاج بوست عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وعلّق مصطفى حجاج على الألبوم قائلًا :"هتزهزه، ألبوم جديد قريبًا". Advertisements يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج كانت أغنية "خطوة" وحققت نسبة مشاهدات عالية، بعد طرحها على يوتيوب.

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