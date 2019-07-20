شاهد.. إليسا تغني في حفل زفاف نجل إيلي صعب

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صوراً لها وهي متواجدة في فرح ايلي جونيور نجل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشاركت غليسا بالغناء، حيث غنت عددا من أغاني ألبومها " الى كل اللي بيحبوني".

بالإضافة إلى أن إليسا تحضر لألبومها الجديد، والتى استقرت حتى الآن على خمس أغنيات منه: "حب

واهتمام" كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، و"قهوة الماضي" كلمات سهام شعشاع وألحان محمد رحيم، وأغنية أخرى للشاعر علي المولى.

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يذكر أن آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طرحته في صيف 2018، وضم 16 أغنية.