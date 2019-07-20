نشرت المطربة اللبنانية إليسا صوراً لها وهي متواجدة في فرح ايلي جونيور نجل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وشاركت غليسا بالغناء، حيث غنت عددا من أغاني ألبومها " الى كل اللي بيحبوني".
بالإضافة إلى أن إليسا تحضر لألبومها الجديد، والتى استقرت حتى الآن على خمس أغنيات منه: "حبواهتمام" كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، و"قهوة الماضي" كلمات سهام شعشاع وألحان محمد رحيم، وأغنية أخرى للشاعر علي المولى.
يذكر أن آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طرحته في صيف 2018، وضم 16 أغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إليسا تغني في حفل زفاف نجل إيلي صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.