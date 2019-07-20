بـ"أنساي" محمد رمضان وسعد المجرد يتصدران اليوتيوب

كسر كليب "إنساي" للفنان محمد رمضان والمغني المغربي سعد لمجرد حاجز الـ 15 مليون مشاهدة، بعد طرحه على قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام حسني. من إخراج حسام حسني. يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم جديد، بعنوان مؤقت "شبح النيل"، من المقرر عرضه بتقنية 3D ، وتدور أحداث Advertisements الفيلم في إطار من الرعب والإثارة. الفيلم في إطار من الرعب والإثارة. جدير بالذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح أخيرًا كليب "نجيبك نجيبك"، كلمات محمود برحيل، ألحان محمد نوبال، توزيع دي جي فان، إخراج حكيم غراب، وتخطى الكليب حاجز الـ13 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب". شاهد الأغنية:

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