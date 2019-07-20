طرح باند ميثوس أحدث أغانيه بعنوان "Unleash the Kraken"، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". و الأغنية تعد ثاني أغنيات ألبوم الفريق الجديد. يذكر أن باند ميثوس يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "Tales Advertisements of the Fallen empires"، والمقرر طرحه الثلاثاء، 23 يوليو الجاري، من أبرز أغاني الألبوم: "medusa" ،"gryphon" ،"nefarious"، "Gods of Wrath". of the Fallen empires"، والمقرر طرحه الثلاثاء، 23 يوليو الجاري، من أبرز أغاني الألبوم: "medusa" ،"gryphon" ،"nefarious"، "Gods of Wrath".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "ميثوس" يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.