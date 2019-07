بالفيديو.. "ميثوس" يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد

طرح باند ميثوس أحدث أغانيه بعنوان "Unleash the Kraken"، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

و الأغنية تعد ثاني أغنيات ألبوم الفريق الجديد.

يذكر أن باند ميثوس يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "Tales

of the Fallen empires"، والمقرر طرحه الثلاثاء، 23 يوليو الجاري، من أبرز أغاني الألبوم: "medusa" ،"gryphon" ،"nefarious"، "Gods of Wrath".