الأربعاء.. حفل مهرجانات في كايرو جاز

يستضيف كايرو جاز كلوب بمدينة الشيخ زايد، حفل مهرجانات يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري.

و من المقرر أن يحيى الحفل كل

من الفنانين إسلام شبسي، السادات، و موزع المهرجانات فيجو، كما يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

يذكر أن الفنان سادات طرح مؤخرًا كليب بعنوان "وحش المجرة"، كما تخطى الكليب حاجز الـ 8 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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