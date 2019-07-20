الأربعاء.. حفل مهرجانات في كايرو جاز

يستضيف كايرو جاز كلوب بمدينة الشيخ زايد، حفل مهرجانات يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري.
و من المقرر أن يحيى الحفل كلمن الفنانين إسلام شبسي، السادات، و موزع المهرجانات فيجو، كما يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
يذكر أن الفنان سادات طرح مؤخرًا كليب بعنوان "وحش المجرة"، كما تخطى الكليب حاجز الـ 8 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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