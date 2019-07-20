بالصور.. تكريم لطيفة في مهرجان قرطاج

نشرت الفنانة لطيفة صور تكريمها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من قبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في مهرجان قرطاج. العابدين في مهرجان قرطاج. يذكر أن الفنانة لطيفة أحيت مؤخراً حفلا غنائيا ضخما ضمن فعليات مهرجان قرطاج الدولى بتونس، وحضر الحفل نخبة من الوزراء والمسؤولين التوانسة، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها القديمة والجديدة، و التي تفاعل معها الجمهور. فعليات مهرجان قرطاج الدولى بتونس، وحضر الحفل نخبة من الوزراء والمسؤولين التوانسة، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها القديمة والجديدة، و التي تفاعل معها الجمهور. Advertisements

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