بالصور.. أسماء أبوزايد تخطف أنظار متابعيها في جلسة تصوير

نشرت الفنانة أسماء أبو زايد مجموعة من الصور خلال جلسة تصوير لها بعدسة جوليا هاني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهرت في الصور بإطلالة خاطفة جذبت متابعيها. الصور بإطلالة خاطفة جذبت متابعيها. يذكر أن أخر الأعمال التي قامت بها الفنانة أسماء أ-بو زايد مسلسل Advertisements "زودياك" الذي غرض في رمضان 2019 بطولة، كل من هند عبد الحليم، خالد أنور، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد ، محمد مهران ، مايان السيد ، تامر نبيل، ومن إخراج محمود كامل. "زودياك" الذي غرض في رمضان 2019 بطولة، كل من هند عبد الحليم، خالد أنور، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد ، محمد مهران ، مايان السيد ، تامر نبيل، ومن إخراج محمود كامل.

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