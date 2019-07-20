بالصور .. تفاصيل حفل لطيفة فى قرطاج

أقامت النجمة لطيفة مساء أمس حفلا ضخما ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولى بتونس، وحضر الحفل نخبة من الوزراء والمسئولين التوانسة، ابرزهم وزير الثقافة وأحد ممثلى الرئاسة، كما حضر أيضا جمهور كبير للقاء لطيفة بعد غيابها عن إقامة حفلات فى تونس لعدة سنوات.

غنت لطيفة خلال الحفلة عددا كبيرا

من أغانيها القديمة والجديدة، حتى أن الجمهور كان يطالبها على المسرح بالاستمرار وعدم إنهاء الحفلة فى موعدها.

وقدمت لطيفة للجمهور ثلاث فقرات جديدة ومميزة جدا، الأولى من غنائها والمشاركة فى رقص استعراضى مع أكبر فرقة استعراضية فى تونس

بقيادة الراقص الشهير رشدي بن جاسم، ثم قامت فى الفقرة الثانية بتقديم موهبة غنائية جديدة هو شاب اسمه أحمد الرباعى، وقام بالغناء معها فى أغنية "أهيم بتونس".

ثم قدمت لطيفة أغنية "الأم" لايف لاول مرة لايف خلال الحفلة وقامت بغنائها على البيانو، وتفاعل معها الجمهور جدا وشاركوها الغناء.

كما قامت لطيفة بغناء النشيد الوطنى الجزائرى على المسرح احتفالا بفوز المنتخب الجزائرى ببطولة أفريقيا.

Advertisements