أفضل 6 أفلام صينية في 2019.. أحدها حصد 2 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعدّ عام 2019 مميزا للأفلام الآسيوية وتحديدا الصينية، إذ نجحت في الفوز بـ6 تتويجات رسمية ضمن حفل جوائز الفيلم الآسيوي.

"آسورا".. أحدث الأفلام الصينية وأعلاها تكلفة ينافس سينما هوليوود

وجذب نجاح الأفلام الصينية على الصعيدين النقدي والجماهيري، بفضل أعمال مثل "The Wandering Earth - الأرض المتجولة"، الأنظار إلى السينما الصينية مؤخرا، ومحاولاتها الحثيثة لترسيخ مكانتها في صناعة الفن السابع عالميا.

ويستعرض موقع "تشاينوسيتي" في التقرير التالي أهم الأفلام الصينية التي أُنتجت سنة 2019، حققت نجاحا نقديا وجماهيريا.

1- Shadow "ظل"





قصة ملحمية تقع في القرن الـ3 عندما يتقاعس الملك عن تحرير مدينة مُحتلة لينطلق قائد الجيش مع مجموعة من المتطوعين لمواجهة الأعداء وإعادة المدينة.

فاز الفيلم بـ4 جوائز؛ منها أفضل تصوير سينمائي، وأفضل تصميم أزياء.



2- Dying to Survive "الموت من أجل البقاء"





تدور أحداث الفيلم حول مدير صيدلية يقرّر بيع أدوية أرخص ومخدرات آمنة لمرضى سرطان الدم "لوكيميا".

فاز الممثل تشانج يو عن هذا الفيلم بجائزة أفضل ممثل مساعد في حفل جوائز الفيلم الآسيوي، كما ترشح العمل لجائزتي أفضل فيلم وأحسن ممثل.



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3- Operation Red Sea "عملية البحر الأحمر"

يتناول قصة قناص عسكري مكلف بمهمة يطلق عليها "عملية البحر الأحمر"، ضمن فريق اغتيال من نخبة جنود الجيش الصيني.

فاز بطل الفيلم جواني هوانج بجائزة أفضل ممثل صيني صاعد، كما ترشح "عملية البحر الأحمر" لجائزة أفضل مونتاج ومؤثرات بصرية، ويعتبر أعلى الأعمال الصينية إيرادات لعام 2018.



4- Ash is Purest White "آش إز ذا بوريست وايت"

يتمحور حول قصة حب ملحمية بين شخصين امتدت من 2001 حتى 2017، الفيلم من إخراج جيا تشانج، وترشح لجائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان كان السنيمائي العام الماضي.



5- Project Gutenberg "مشروع جوتنبرج"

الفيلم من نوعية الجريمة التشويقية، ويتطرق إلى قصة مزيف محتال وسيئ السمعة تطارده الشرطة.

تلقى الفيلم ترشيحا لأفضل سيناريو، وأفضل تمثيل، وفاز بجائزة الفيلم الآسيوي عن أفضل مؤثرات بصرية.



6- The Wandering Earth "الأرض المتجولة"





تدور أحداث الفيلم حول فناء العالم، واجتماع العلماء من حول أنحاء كوكب الأرض لبناء كوكب جديد يصلح للحياة، إلا أن رحلتهم لإنقاذ البشرية تمر بكثير من الصعاب.



الفيلم الأعلى إيرادات في الصين عام 2019، إذ حصد أكثر من 2 مليار دولار عالميا.

