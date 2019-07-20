صور.. أحمد فتحى "تسعيناتى شرس" فى "الطيب والشرس واللعوب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان الكوميدى أحمد فتحى فى أحداث فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، المقرر عرضه موسم عيد الأضحى المقبل، شخصية خلدون وشهرته "الشرس"، ويمتاز بالشهامة والجدعنة والكرم والطيبة لكنه يمتاز بالشراسة فى نفس الوقت.
وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.
جدير بالذكر بأن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.
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