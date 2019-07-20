شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تروج لـ "الفيل الأزرق 2": الحق أحجز تذكرتك من دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة التونسية هند صبرى، جمهورها لمشاهدة فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، المقرر يوم 25 يوليو الجارى والاستمرار حتى موسم عيد الأضحى المقبل

وروجت هند صبرى للفيلم من خلال نشرها فيديو تشويقى علقت عليه قائلة، :"الحق احجز تذكرتك من دلوقتي، الفيل الأزرق 2، الحجز مفتوح في شباك تذاكر مجمع سينمات جلاكسي مول العرب، جلاكسي كايرو فستيفال، وسيتي ستارز، 25 يوليو بجميع دور العرض".

وفى سياق آخر، انتهت شركة سينرجى من كافة الاستعدادات وتفاصيل الفيلم من مونتاج وجرافيكس وموسيقى تصويرية وخلافه، كذلك من المقرر أن ترسل الشركة النسخ النهائية للسينمات خلال 48 ساعة، لتجربتها والاطمئنان عليها ، ليصبح الفيلم جاهز للعرض الجماهيرى بدءا من يوم الخميس 25 يوليو الجارى بجميع دور العرض ، ليصيح اول فيلم فى موسم عيد الأضحى.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".