شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عزاء ابنة الفنان الراحل حسن عابدين بمسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج عمرو عابدين أن عزاء ابنة عمه الفنان الراحل حسن عابدين سيقام غدا الأحد، بقاعة الروضة داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس. Advertisements وكانت "هبة" الابنة الصغرى للفنان الراحل حسن عابدين توفيت يوم الخميس الماضى، ونعاها ابن عمها المخرج عمرو عابدين عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" قائلا: "البقاء لله وحده، هبة ابنة عمى الفنان حسن عابدين فى رحمة الله". يذكر أن الفنان الراحل حسن عابدين ولد فى محافظة بنى سويف بتاريخ 21 أكتوبر 1931 وتوفى 5 نوفمبر 1989 وهو من الممثلين المخضرمين، مثّل أدوار مميزة فى السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلاً تليفزيونياً، قام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة فى وقتها ومن بينها مسلسل الشهير أهلاً بالسكان، بالإضافة إلى عمله فى سهرات تليفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة فى مسرحيات رائعة مثل دوره فى مسرحية عش المجانين ودوره فى مسرحية على الرصيف مع الفنانة سهير البابلى، وكذلك له أدوار جميلة فى السينما، وكان مشواره حافلاً رغم قصره، بدأ فى المسرح العسكرى عندما كان متطوعاً فى الجيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. عزاء ابنة الفنان الراحل حسن عابدين بمسجد المشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.