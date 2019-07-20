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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سام سميث يترجم مشاهده بـ"الرقص" فى كليب How Do You Sleep والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي سام سميث فيديو كليب أغنيته " السينجل " الجديدة "How Do You Sleep " ، و قد فاجأ البريطاني سام البالغ من العمر ( 27 عام ) محبيه و معجبيه بقدرته علي إظهار مشاعره من خلال الاستعراضات الراقصة التي قدمها في الكليب و كأنه يستعرض قدراته هذه المرة بالرقص .
وكليب " How Do You Sleep " الذي انتظره محبي و عشاقي سام سميث هو من إخراج جرانت سينجر .
كلمات احدي مقاطع الاغنية :
I’m done hating myself for feeling
I’m done crying myself awake
I’ve gotta leave and start the healing
But when you move like that I just want to stay
What have I become?
Looking at your phone oh no
Love to you is just a game
Look what I have done
Dialling up the numbers on you
I don’t want my heart to break
Baby
How do you sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Baby
How do you sleep when you lie to me?
All that fear and all that pressure
I’m hoping that my love will keep you up tonight
Tell me how do you
Love will keep you up tonight
Tell me how do you
Love will keep you up tonight
Tell me how do you
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