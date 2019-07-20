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شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أحمر من تصميم "The Girlcode".. توليسا تقضى سهرة ممتعة فى لندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة العالمية توليسا لصناعة الموسيقى والغناء من جديد فى وقت سابق من هذا العام، بعد توقف دام عامين.
وخطفت توليسا الأنظار نحوها أمس خلال ظهورها فى لندن بعد قضائها سهره ممتعة فى احدى الملاهى الليلية الكبرى هناك.
وارتدت توليسا فستانا قصيرا من اللون الأحمر، وهو من مجموعة "The Girlcode"، وسعره 39 جنيه استرلينى، وبعدد من الصور التى سجلتها عدسات البابارتزى كانت توليسا ذات الـ31 عاما متوجهه لتستقل سيارتها الفارهة.
توليسا
توليسا
توليسا
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