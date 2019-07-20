شكرا لقرائتكم خبر عن بالزفة البلدى والتزاحم الشديد.. جمهور الأردن يستقبل نانسى عجرم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالزفة البلدى والتزاحم الشديد، استقبل الجمهور الأردنى النجمة اللبنانية نانسى عجرم، والتى وصلت الآن إلى العاصمة الأردنية عمان، استعداداً لحفلها المقرر إحياؤه مساء اليوم فى العاشرة مساء ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى. وتبتعد المدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها عن العاصمة عمان بـ50 كيلومترا.

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وبمجرد دخول نانسى عجرم فندق إقامتها بعمان، التف حولها الجمهور، وحدث تكدس شديد وتصارع بين الحضور والشباب الأردنى لالتقاط الصور معها.

وكان النجم وائل كفورى أحيا حفلا أمس ضمن فعاليات مهرجان جرش أيضا، وحضره 7 آلاف شخص أتوا من مختلف مدن المملكة الأردنية، العديد من أغانيه القديمة والجديدة التى جعلته أحد رموز الغناء الرومانسى بالوطن العربى، حيث بدأ الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جرش" أهداها للمدينة التى يحمل المهرجان اسمها، كما قدم أغنية أخرى للمملكة الأردنية، ثم توالت أغانيه الرومانسية المتميزة منها "مين حبيبى أنا"، و"يا هوا"، و"لاد الحرام"، و"بعترفلك"، "بحبك أنا كتير"، "صفحة وطويتا" وغيرها من أغانيه، وطوال الحفل ظل كفورى يتبادل التحية والرقصات مع الجمهور الأردنى.