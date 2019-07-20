شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. لماذا كان يحب نجم الطرب محمد رشدى تحضير أغانيه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد المطرب الراحل محمد رشدى فهو واحد من أشهر المطربين في الأغنية الشعبية، وقدم عدة أغانى ناجحة مع الملحن الراحل "بليغ حمدى" مثل عدوية، طاير ياهوا".



محمد رشدى

كما غنى محمد رشدى أغانى دينية ووطنية في انتصارات حرب أكتوبر، وسجل آخر البوم له بعنوان "دامت لمين"، وبمناسبة ذكرى ميلاده ينشر ”الخليج 365” حوار نادر له مع الإعلامية فريدة الزمر.



محمد رشدى

وقال محمد رشدى خلال الحوار، إن المطرب يعيش فى حالة انطواء بموسم الشتاء ويقوم بعمل بيات شتوى ليجهز أغانيه، وفى الصيف يخرج لجمهوره فى الحفلات ليطلق الأغانى التى حضرها، حيث يبدأ التليفزيون والإذاعة نشاطهما.

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وأضاف أنه يجب تطوير الأغنية الشعبية ولكن مع الحفاظ على أصالتها، وفي ظل الـ 10 سنوات كنت أغنى أغنية واحدة فى الحفلات والأفراح وهى "قولوا لمأذون البلد"، وبعدها تحددت شخصيته.