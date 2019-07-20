أحمد خالد صالح عن كريم عبدالعزيز: "مش محتاج أقول بحبه قد إيه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق صالح على الصورة: "كان من دواعي سروري العمل مع هذا الرمز، أنتظر الفيل الأزرق 2، طبعا مش محتاج أقول بحبه قد إيه".
"ويشارك أحمد خالد صالح في فيلم الفيل الأزرق 2"، وهو من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، شيرين رضا، إياد نصار، إنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.
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