محمد العدل يعلق على نجاح مصر في تنظيم كأس أمم إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الكاتب الكبير محمد العدل، على نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وعلق: "انتهت البطولة بحلوها ومرها، فيها من أسعدنا، فتحية واجبة لكل من عمل وأجاد وأخرجها بهذا الشكل لنفخر بها تنظيما وأمنا وأمانا".
وتابع: "فيها من خذلنا، وعلينا محاسبتهم، خليتوا اللي ما يسواش يتكلم علينا".
وفازت الجزائر بكأس أمم إفريقيا لعام 2019، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، أمام المنتخب السنغالي، بهدف نظيف.
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