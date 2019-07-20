محمد العدل يعلق على نجاح مصر في تنظيم كأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الكاتب الكبير محمد العدل، على نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وعلق: "انتهت البطولة بحلوها ومرها، فيها من أسعدنا، فتحية واجبة لكل من عمل وأجاد وأخرجها بهذا الشكل لنفخر بها تنظيما وأمنا وأمانا".

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وتابع: "فيها من خذلنا، وعلينا محاسبتهم، خليتوا اللي ما يسواش يتكلم علينا".

وفازت الجزائر بكأس أمم إفريقيا لعام 2019، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، أمام المنتخب السنغالي، بهدف نظيف.