محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت سلمى في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانًا من اللون الأخضر، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يُذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، الفنان مجدي كامل، الفنان أحمد صيام، إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها بأحدث صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.