نبيل الحلفاوي يقترح حلًا لاختيار المدير الفني للمنتخب الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

قدم الفنان نبيل الحلفاوي يقترح حلًا لأزمة المدير الفني الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني في المرحلة المُقبلة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب الحلفاوي "باقي حوالي 3 شهور فقط على تصفيات أمم إفريقيا 2021، وعلى أول مباريات تصفيات كأس العالم، لابد من ترتيب البيت في أسرع وقت.. واضح أن اختيار المدرب الوطني أمر محير ولا يريد أحد تحمل مسئوليته".

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وأَضاف: "لذا أقترح أن تشكل اليوم لجنة من الخبراء الموضوعيين مثل الدكتور طه إسماعيل والكباتن عصام عبدالمنعم وعلى أبو جريشة وأيمن يونس وفاروق جعفر وزكريا ناصف والأستاذين حسن المستكاوي وخالد بيومي وترسل لهم ملفات C.V لكل من مدربي الدوري الممتاز والمرشحين من خارجه".

وتابع: "تجتمع اللجنة غدا وبعد غد ثم يرشح كل منهم ثلاثة بالترتيب وتجمع الأوراق، وكل حائز على صوت أول ينال 10 نقاط وكل ثان 7 نقاط وكل ثالث 5 نقاط ثم تجمع النقاط للخروج بأعلى ثلاثة يعاد التصويت عليهم لاختيار أحدهم فحسب ليكون هو المدير الفني".