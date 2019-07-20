تعرف على تفاصيل عزاء ابنة حسن عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة السينمائيين على موقع "فيسبوك"، تفاصيل عزاء "هبة" ابنة الفنان الراحل حسن عابدين، وابنة عم المخرج عمرو عابدين، إذ تستقبل أسرة الراحلة العزاء مساء يوم الأحد 21 يوليو، بمسجد المشير قاعة الروضة في التجمع الخامس.

كان المخرج عمرو عابدين، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن وفاة "هبة" ابنة عمه، يوم الخميس 18 يوليو، وكتب عمرو "البقاء لله وحده.. هبة ابنة عمي الفنان حسن عابدين.. في رحمة الله".

حسن عابدين هو أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، قدم عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية والتليفزيونية، منها مسلسلات: "أنا وأنت وبابا في المشمش"، "برج الأكابر"، "أهلًا أهلًا بالسكان"، "حكايات هو وهي"، "فيه حاجة غلط"، "اللسان المر"، "طيور الصيف"، مسرحيات: "ع الرصيف"، "عش المجانين"، و"نرجس".

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