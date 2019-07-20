محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور من تكريمها بمهرجان "أفضل" بالعاصمة اللبنانية "بيروت".
وعلقت: "أهدي هذه الجائزة من لبنان الأرز لسوريا الصامدة، ومن سوريا الصامدة لمصر الحبيبة أم الدنيا، وإلى صناع مسلسل ابن أصول ومسلسل كلبش 3، وفيلم حملة فرعون".
وحصلت سوزان نجم الدين، على جائزة أفضل ممثلة، عن مسلسل "ابن أصول" بمهرجان أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سوزان نجم الدين توجه الشكر لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.