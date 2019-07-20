بالصور| سوزان نجم الدين توجه الشكر لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور من تكريمها بمهرجان "أفضل" بالعاصمة اللبنانية "بيروت".

وعلقت: "أهدي هذه الجائزة من لبنان الأرز لسوريا الصامدة، ومن سوريا الصامدة لمصر الحبيبة أم الدنيا، وإلى صناع مسلسل ابن أصول ومسلسل كلبش 3، وفيلم حملة فرعون".

وحصلت سوزان نجم الدين، على جائزة أفضل ممثلة، عن مسلسل "ابن أصول" بمهرجان أفضل.