هيفاء وهبي تعودُ للسينما المصرية بفيلم جديد .. من سيُشاركها البطولة؟-صورة

بعد فترة انقطاع عن السّاحة الفنية بسبب الوعكة الصحية التي ألمّت بها، كشفت وسائل إعلام مصرية أنّ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تُحضّر لعودتها إلى السّينما المصرية بعد غياب 5 سنوات من خلال فيلم جديد بعنوان “عقد الخواجة”. وتُشير معلومات صحفية إلى أن الفيلم الذي يتمّ التحضير له سيخرجه النجم المصري محمد حماقي الذي سيقوم بأولى تجاربه الإخراجية من خلال هذا الفيلم. صُنّاع العمل رشحوا كلا من الممثل أحمد الفيشاوي وأحمد داوود للوقوف أمام النجمة اللبنانية، ومن المفترض يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام المقبل.

وكشف المؤلف أمين جمال في تصريح صحفي، أن أحداث فيلم “عقد الخواجة” تدور في إطار من الآكشن والمغامرات التي لم تُعرض من قبل في السّينما المصرية، مضيفًا أن 80% من أحداث الفيلم سيتم تصويرها خارج مصر. يُشار إلى أن رصيد هيفاء وهبي في الدراما التلفزيونية، وصل إلى خمسة أعمال بينما تمتلك رصيدًا أقل في السّينما، هما “دكان شحاته” و”حلاوة روح”. وأشاد النقاد بتطور أداء وهبي الكبير في مسلسلها “الحرباية” الذي عُرض في رمضان 2017، ومسلسلها الأخير “لعنة كارما” الذي عُرض في موسم رمضان 2018.