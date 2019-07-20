طرحت الفنانة راندا حافظ البرومو الأول لألبومها المقبل بعنوان "اكتر واحدة مبسوطة"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
ويضم الألبوم 9 أغاني متنوعة، من بينهم "ياللي روح"، و "ذكريات"، و هما من كلمات أمير طعيمة، و ألحان أحمدصلاح حسني، و توزيع أحمد إبراهيم، كما تتعاون الفنانة راندا حافظ من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "أمير طعيمة"، "عصام حسني"، "نور عبدالله"، "أحمد سامي"، "طارق درويش"، "أحمد صلاح حسني"، "سامر أبوطالب"، "محمد النادي"، "إسلام زكي"، "إيهاب عبدالواحد"، "خالد عز"، "مصطفي الشعيبي"، "توما"، "نادر حمدي"، "وسام عبدالمنعم".
يذكر أن الفنانة راندا حافظ طرحت مؤخراُ كليب بعنوان "نور الشمس"، و هو من كلمات أمير طعيمة، و ألحان و توزيع خالد عز، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. راندا حافظ تطرح برومو ألبومها المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.