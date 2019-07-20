بالفيديو.. راندا حافظ تطرح برومو ألبومها المقبل

طرحت الفنانة راندا حافظ البرومو الأول لألبومها المقبل بعنوان "اكتر واحدة مبسوطة"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ويضم الألبوم 9 أغاني متنوعة، من بينهم "ياللي روح"، و "ذكريات"، و هما من كلمات أمير طعيمة، و ألحان أحمد

صلاح حسني، و توزيع أحمد إبراهيم، كما تتعاون الفنانة راندا حافظ من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "أمير طعيمة"، "عصام حسني"، "نور عبدالله"، "أحمد سامي"، "طارق درويش"، "أحمد صلاح حسني"، "سامر أبوطالب"، "محمد النادي"، "إسلام زكي"، "إيهاب عبدالواحد"، "خالد عز"، "مصطفي الشعيبي"، "توما"، "نادر حمدي"، "وسام عبدالمنعم".

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يذكر أن الفنانة راندا حافظ طرحت مؤخراُ كليب بعنوان "نور الشمس"، و هو من كلمات أمير طعيمة، و ألحان و توزيع خالد عز، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.