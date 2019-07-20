جدول حفلات المهرجان الصيفي في أوبرا دمنهور

افتتح باب الجز لحفلات المهرجان الصيفي في دار الأوبرا بمحافظة دمنهور، و من المقرر أن يبدأ من يوم الجمعة الموافق 26 يوليو حتي يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر.

و في السطور التالية سنتعرف على جدول حفلات المهرجان الصيفي: -

1- الفنان الكبير علي الحجار:

من المقرر إحياءه حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذاكر يتراوح بين 110 جنيهاً، و 160 جنيهاً.

2- الفنانة نسمة محجوب:

من المقرر إحياءها الحفل يوم الجمعة 2 أغسطس الجاري، بأسعار تذاكر 45 جنيهاً، 60 جنيهاً، 85 جنيهاً.

3- النجم خالد سليم:

من المقرر إحياءه حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس بأسعار تذاكر 45 جنيهاً، 60 جنيهاً، 85 جنيهاً.

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4- الفنانة نسمة عبد العزيز:

من المقرر أن تحيى حفل يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس بأسعار تذاكر 45 جنيهاً، 60 جنيهاً، 85 جنيهاً.

5- الفنانة مروة ناجي:

من المقرر أن تحيى حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس بأسعار تذاكر تتراوح بين 45 جنيهاً، 60 جنيهاً، 85 جنيهاً.

6- بغدادي بيج باند:

يختتم فعليات المهرجان يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر المقبل، و من المقرر أن تترواح أسعار الحفل بين 45 جنيهاً، 60 جنيهاً، 85 جنيهاً.

يذكر أن رئيس الأوبرا يضع اللمسات النهائية للدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي يعد الأعرق بين مهرجانات الأوبرا، وأحد أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة حيث تحمل العديد من المفاجآت إلى جانب مشاركات أولى لنخبة من نجوم مصر والوطن العربي.