سوزان نجم الدين: أهدي التكريم لسوريا وأم الدنيا

حصلت النجمة السورية سوزان نجم الدين من قبل مهرجان "الأفضل" في لبنان علي جائزة أفضل ممثلة سورية عربية في ٢٠١٩، وذلك عن مشاركاتها في "ابن أصول" و"كلبش٣" وفيلم "حملة فرعون".

وأهدت سوزان نجم الدين التكريم إلى بلدها سوريا أثناء كلمتها بعد استلامها درع الجائزة في احتفالية أقيمت في بيروت أمس الجمعة.

وقالت سوزان نجم الدين :"إنها

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تهدي التكريم إلى بلدها الثاني الحبيب مصر واصفة أياها ب"أم الدنيا"، كما اهدت الجائزة لصناع الأعمال التي اشتركت فيها ووجهت الشكر لشركة سينرجي والمنتج تامر مرسي منتج مسلسلي "ابن أصول وكلبش٣".

كما وجهت الشكر للمنتج محمد السبكي منتج فيلم "حملة فرعون".

وأضافت "سوزان": "أفتخر بهذه الجائزة التي جاءت بعد جهد وتعب كبير خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للقائمين علي مهرجان (الأفضل) على تلك الثقة التي منحت إياها وأسعدتني كثيرا متمنية أن تحافظ على ثقة الجمهور ومحبتهم من خلال اختياراتها المقبلة من خلال تقديم أعمال مميزة وقوية لا تقل عن سابقتها وأن تحافظ عليها".

وعلي جانب آخر تواصل سوزان نجم الدين قراءة بعض الأعمال الفنية المعروضة عليها سواء تليفزيونيا أو سينمائيا سواء في مصر أو الوطن العربي.