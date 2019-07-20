شاهد.. محمود حجازي يشارك أسما شريف منير بصورة لكلبهما

نشر كل من الفنان محمود حجازي وزوجته أسما شريف منير صورة لهما داخل أحد الشواطئ مع كلبهما عبر حسابهما الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق كل منهما على الصورة قائلين" هذا كلبي الخارق". Advertisements الجدير بالذكر أن الفنان محمود حجازي، يشارك في الجزء الثالث لمسلسل ابو العروسة، والذي حقق نجاحا كبيرا، وكان آخر أعماله مسلسل "زالزال" في رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان.

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