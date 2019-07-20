الجمعة.. محمود التهامي ينير الساقية بأمسية دينية متميزة

تستضيف ساقية الصاوي، المنشد محمود التهامي لإحياء حفل إنشاد ديني متميز، يشدو خلاله بأجمل الاناشيد والمدائح النبوية، وذلك علي خشبة مسرح الحكمة، يوم الجمعة الموافق 26 يوليو، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يقدم محمود التهامي بصوته الرائع خلال الحفل باقة متنوعة القصائد الدينية التي يحبها جمهوره، ومنها "يناديني، سلو الحب عني، يا ملهمي، علامة أهل الحب، لولا الهوي، وغيرها".

جدير بالذكر أن المنشد محمود التهامي هو مؤسس مدرسة الإنشاد الديني والتي تخرج منها أكثر من 500 منشد حتى الآن، وقدم العديد من الحفلات العربية والغربية التي حظت بحضور جماهيري كبير، قدم فيها بصوته المتميز أجمل قصائد المديح النبوي والإنشاد الديني.