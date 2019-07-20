غدًا.. حفل فرقة الخان على مسرح الساقية

تستعد فرقة الخان الموسيقية، غدًا الأحد، لإحياء حفل غنائي متميز بقيادة مؤسس الفرقة الفنان فادي المغربي، علي خشبة مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، في تمام الساعة السابعةوالنصف مساءً.
ومن المقرر أن يشدو أعضاء فرقه الخان بأجمل أغاني الطرب الأصيل لكبار النجوم منها "رمش عينه، مالي، مبيسألش عليا، أما براوه، يا مسافر وحدك، تتر بوابة الحلواني، عيون القلب".
جدير بالذكر أن "فرقة الخان" تأسست عام 2014، وتعتمد علي تقديم ألوان غنائية طربية متنوعة من التراث القديم ويضم الفريق مجموعة من الأصوات الشابة من المطربين.
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