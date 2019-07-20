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صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة العالمية صوفى تيرنر، على مشاركة جمهوره اومتابعيها، لحظاتها السعيدة مع زوجها المغنى العالمى جو جوناس، من حين لآخر، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

فبعد حفل زفافهما الذى أقيم في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو من أسابيع، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، خاض الثنائى رحلة إلى جزيرة المالديف ومن ثم شواطئ ايطاليا، وشاركت صوفى صورهما فى تلك الرحلة التى تعد "شهر العسل".

وسطع نجم تيرنر فى مسلسل Game of thrones، التى جسدت فيه شخصية "سانسا ستارك" الشهيرة، والتى سرعان ما حجزت مقعدها وسط الكبار فى عالم الدراما، وكانت اخر اعمالها السينمائية مشاركتها فى الفيلم الأخير من سلسلة أفلام Xmen، الذى جاء بعنوان dark phoenix.

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