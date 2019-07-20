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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هايلى بالدوين ترتدى قميصا من "Balenciaga" سعره 925 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم العالمى جاستين بيبر على التواجد دائما بجانب زوجته النجمة والسوبر هايلى بالدوين وقضاء وقت ممتع معها.
التقطت أمس الجمعة عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لجاستين وهايلى فى بيفرلى هيلز، وذلك خلال خروجهما من أحد المطاعم الفاخرة هناك بعد تناول وجبه الغداء معا.
ظهرت هايلى بالدوين البالغة من العمر 22 عاما مرتدية ملابس كاجوال مميزة، فكان قميصها من اللون الأزرق واحد من أرق تصميمات دار أزياء " Balenciaga " وسعره 925 جنيها إسترلينيا، كذلك حذائها الرياضى كان من تصميم نفس الدار، كما لفتت الأنظار بارتدائها "شورت" ذى تصميم مميز من الجينز.
جاستين بيبر وهايلي بالدوين
جاستين بيبر وهايلي بالدوين
جاستين بيبر وهايلي بالدوين
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