شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعبى يكسب".. المغربية سعيدة شرف تلهب أجواء مهرجان عيد البحر .. "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الرقص إجباري"، هو الشعار الذي رفعته مطربة الأغنية الشعبية المغربية سعيدة شرف، خلال سهرتها الغنائية الكبرى في مدينة آسفي، ضمن مشاركتها فى فعاليات مهرجان عيد البحر.
وتمكنت سعيدة من إدخال آلاف الحضور في وصلة رقص متواصلة على وقع أغانيها استمرت قرابة الساعتين من عمر الحفلة، التي زينتها بخطف الجمهور ب"شو" استعراضي راقص لمجموعة من الفتيات الفاتنات، اختتمتها بعرض من فرقعات الألعاب النارية، ولقطة إنسانية طيبة بمطالبتها الأمن بإطلاق سراح أحد المعجبين الذي اقتحم المسرح بوصلة رقص على إيقاع أغانيها، لتضع بها بصمتها في ليالي النسخة الثانية من احتفالية عيد البحر الكرنفالية.
ويعتبر هذا المهرجان الجماهيري الفعالية الفنية والثقافية الأولى من نوعها والأكبر فى المدينة المغربية الشهيرة بمكانتها فى عالم الصيد البحرى وتجارة السردين، ويهدف بالأساس للتعريف بالتراث البحرى للمنطقة وتشجيع الجانب السياحى والجغرافى لها، ويضم فى جعبته فعاليات موسيقية متنوعة المذاقات على هامش معارض وندوات خاصة بموروث المنطقة الثقافى وكل ما يتعلق بالأنشطة البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشعبى يكسب".. المغربية سعيدة شرف تلهب أجواء مهرجان عيد البحر .. "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.