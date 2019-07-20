شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعبى يكسب".. المغربية سعيدة شرف تلهب أجواء مهرجان عيد البحر .. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الرقص إجباري"، هو الشعار الذي رفعته مطربة الأغنية الشعبية المغربية سعيدة شرف، خلال سهرتها الغنائية الكبرى في مدينة آسفي، ضمن مشاركتها فى فعاليات مهرجان عيد البحر.

وتمكنت سعيدة من إدخال آلاف الحضور في وصلة رقص متواصلة على وقع أغانيها استمرت قرابة الساعتين من عمر الحفلة، التي زينتها بخطف الجمهور ب"شو" استعراضي راقص لمجموعة من الفتيات الفاتنات، اختتمتها بعرض من فرقعات الألعاب النارية، ولقطة إنسانية طيبة بمطالبتها الأمن بإطلاق سراح أحد المعجبين الذي اقتحم المسرح بوصلة رقص على إيقاع أغانيها، لتضع بها بصمتها في ليالي النسخة الثانية من احتفالية عيد البحر الكرنفالية.

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ويعتبر هذا المهرجان الجماهيري الفعالية الفنية والثقافية الأولى من نوعها والأكبر فى المدينة المغربية الشهيرة بمكانتها فى عالم الصيد البحرى وتجارة السردين، ويهدف بالأساس للتعريف بالتراث البحرى للمنطقة وتشجيع الجانب السياحى والجغرافى لها، ويضم فى جعبته فعاليات موسيقية متنوعة المذاقات على هامش معارض وندوات خاصة بموروث المنطقة الثقافى وكل ما يتعلق بالأنشطة البحرية.