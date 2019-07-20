شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد منير يطرح "إنترو" أغنية مهموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الكينج محمد منير "إنترو" أغنية مهموم قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة، ويتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم.

كان احمد إبراهيم قد قال لـ ”الخليج 365” أن التعاون مع الكينج محمد منير له مذاق خاص سواء على المستوى الفنى أو الشخصى، فهو بالفعل مطرب من الطراز الأول.

وأضاف: أشعر بسعادة كبيرة للتعاون معه وشرف كبير لى ،هو واحد عند تاريخ فى مشواره الغناء، وأتمنى أن تنال أغنية مهموم إعجاب الجمهور لأن فيها نوع جديد ومختلف فى المزيكا.

Advertisements

يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا.