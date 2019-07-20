صور.. إيرينا شايك تتجول مع والدتها فى نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة و السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك توضع تركيز وسائل الاعلام الفنية بعد فترة من انفصالها نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر .
والتقطت أمس عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لأيرينا شايك خلال تجولها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، و كان بصحبتها والدتها أولجا شايزيليسوفا.
ظهرت شايك البالغة من العمر ( 33 عام ) مرتديه " تي شيرت " باللون الابيض مع تنورة قصيرة من الجلد ذى اللون الأسود ، و اختارت أن يكون حذائها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Versace " و سعره 842 جنيه استرلينى.
ايرينا شايك في نيويورك (1)
ايرينا شايك في نيويورك (2)
ايرينا شايك ووالدتها (1)
ايرينا شايك ووالدتها (2)
ايرينا شايك ووالدتها (3)
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