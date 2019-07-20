شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تبدأ تصوير مشاهدها في"حواديت الشانزليزيه" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة داليا مصطفى، يوم الثلاثاء المقبل، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل " حواديت الشانزليزيه" في مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد بينها وبين النجم إياد نصار.

مسلسل حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.

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يذكر آن أخر أعمال داليا مصطفى هو مسلسل قمر هادى والتى عرض لها في سباق رمضانى الماضي، هو من بطولة هانى سلامة ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلي، سيرين الكفورى، وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى.