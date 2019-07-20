شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..صبرى فواز يقدم احتفالية تدشين خطة تجوال عروض "بيت المسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم اليوم الفنان صبري فواز احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام 2019- 2020، بحضور وزيرة الثقافة والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، والدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية بوزارة الشباب و الرياضة، الدكتور محمد فتحي رئيس مؤسسة اسمعونا.

الاحتفالية تبدأ اليوم السبت الساعة السابعة على مسرح السلام بشارع القصر العيني ويقول الفنان محمد شرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال و المواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث و المسئولة عن تنظيم جولات عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظة ان خطة العروض و التي سيتم إعلانها خلال الاحتفالية ، هي الخطة الأضخم لتجوال عروض احترافية في تاريخ البيت الفني للمسرح، و هو مشروع طموح بدعم و مساندة العديد من الجهات المعنية، و ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

جدير بالذكر أن برنامج الحفل يتضمن فيلما تسجيليا قصيرا عن رحلة تجوال عروض البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي و خطة تجوال العام القادم و التي سوف يتم الاعلام عنها بالتفصيل خلال الاحتفالية، كما تتضمن أيضا تكريم لفرق عمل العروض المسرحية التي شاركت في خطة تجوال العام الماضي، و مجموعة من ممثلي الجهات التي تعاونت من أجل نجاح تجوال العروض بالمحافظات