مريم حسن تنشر صورًا جديدة بإطلالة صيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة مريم حسن جمهورها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت مريم خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، وهي ترتدى ملابس صيفية. يُذكر أن مريم حسن شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال عملين: "قمر هادي" مع هاني سلامة، و"أبوجبل" بجانب مصطفى شعبان.

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